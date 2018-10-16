Мединский прокомментировал ситуацию с премией "Золотая маска"

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Министерство культуры РФ должно создавать условия для развития театральной жизни в стране, ведомство продолжит поддерживать различные общественные инициативы, сообщил журналистам глава ведомства Владимир Мединский, говоря о выходе министерства из состава организаторов театральной премии "Золотая маска".

На вопрос о том, с чем связано прекращение участия министерства культуры в театральной премии "Золотая маска", Мединский ответил, что данное решение ведомства "ни с чем не связано, кроме того, что министерство культуры считает, что оно не должно входить в состав учредителей каких-то общественных театральных премий".

"Золотая маска" — не единственная театральная премия в нашей стране, мы должны в целом создавать условия для развития театральной жизни, а участие министерства культуры в качестве учредителя в определённой премии создаёт неправильные преференции. Это общественная инициатива, мы эту общественную инициативу поддерживаем, равно как мы поддерживаем и другие премии как общенациональные, общеотраслевые, так и региональные. Это нормально, так мы и будем поступать дальше", — рассказал министр во время ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Минкультуры РФ ранее заявило о выходе из состава оргкомитета "Золотой маски", поскольку фактически ведомство не влияет на функционирование премии. Наличие или отсутствие министерства культуры в качестве организаторов не влияет на функционирование премии, в том числе на вопросы ее финансирования, отметили при этом в ведомстве.

"Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.