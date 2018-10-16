Отечественный хоррор собрал более миллиона долларов в мировом прокате

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Международные сборы российского хоррора Святослава Подгаевского "Русалка. Озеро мертвых" превысили миллион долларов, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".

"Мистический хоррор "Русалка. Озеро мертвых", созданный "Киностудией КИТ" и кинокомпанией QS Films при поддержке Фонда кино уже вышел в широком прокате в Латвии, Литве, Эстонии, Малайзии, Вьетнаме, Сингапуре, Пакистане, Камбодже, Мьянме и на Филиппинах. Общие кинотеатральные сборы картины превысили 1 миллион долларов", — говорится в сообщении.

"Я рад, что наш фильм "Русалка. Озеро мертвых" собрал внушительный бокс-офис за рубежом… Мы будем продолжать укреплять наши позиции в международном пространстве и впереди у нас несколько ярких проектов в этом направлении, в том числе совместно с командой, с которой мы создали "Русалку. Озеро мертвых", — приводит пресс-служба слова продюсера фильма Рафаела Минасбекяна.

Гендиректор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин отметил, что компания-прокатчик довольна сборами за рубежом. По его словам, жанр хоррора на сегодняшний день является одним из самых универсальных, "он апеллирует к естественному желанию человека испытать острые ощущения, и это работает во всем мире".

По сюжету фильма главный герой Рома встречает на затерянном лесном озере странную девушку, и она его целует. Вскоре после этого неизвестный недуг высасывает из него все силы, и в борьбу с мистическими силами за жизнь Ромы вступает его возлюбленная Марина. Роли в картине исполнили Виктория Агалакова, Ефим Петрунин, Софья Шидловская, Никита Еленев, Игорь Хрипунов, Сесиль Плеже.

На сегодняшний день фильм продан в 154 страны. В России хоррор вышел в прокат 12 июля, кассовые сборы составили более 1,6 миллиона долларов.