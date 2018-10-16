МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Создание Фонда культурного развития поможет театрам по всей стране, такое мнение на заседании круглого стола Комитета гражданских инициатив (КГИ) выразила директор премии "Золотая маска" Мария Ревякина.

Ранее сообщалось, что КГИ предлагает сформировать Российский фонд культурного развития для осуществления государственной политики в области культуры. Предложения по созданию содержатся в докладе члена КГИ Юрия Гаврилова "Культура и культурная политика в процессе модернизации страны: проблемы и решения".

"Нужно создать Фонд развития культуры с экспертным сообществом, с тем чтобы какая-то часть финансирования уходила через этот фонд, как существует во многих странах. Нам необходима аналитика. Такая инвентаризация нужна всем нам, чтобы помочь коллегам по всей стране", — сказала Ревякина.

Она отметила, что ситуация в региональных театрах оставляет желать лучшего, поскольку в некоторых местах чиновники, к примеру, устанавливают цены на билеты и норматив по количеству зрителей. Все эти вопросы необходимо решать экспертному сообществу, подчеркнула Ревякина.