Мединский рассказал о подготовке к Году театра

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Рабочая группа в целом утвердила план Года театра, которым в России объявлен в 2019 году, подробности документа будут известны позже, сообщил журналистам министр культуры Владимир Мединский.

"Да, в целом основы плана рабочей группой утверждены. Когда план будет подписан всеми действующими сторонами, когда мы его дополним соответствующим планом из регионов, которые к нам поступают, думаю, мы просто отдельно соберемся и вам об этом расскажем", — заявил министр в рамках ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.