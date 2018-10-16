Аэропорт Красноярска могут назвать в честь певца Хворостовского

КРАСНОЯРСК, 16 окт — РИА Новости. Общественники в рамках проекта "Великие имена России" предлагают назвать аэропорт Красноярска именем выдающегося земляка оперного певца Дмитрия Хворостовкого, сообщили в Гражданской ассамблее Красноярского края со ссылкой на сопредседателя регионального штаба ОНФ Наталью Грушевскую.

Имена выдающихся соотечественников присвоят аэропортам 45 городов страны в рамках проекта "Великие имена России". От Краснодарского края определены аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. До 21 октября будет идти сбор предложений от регионов, первичный список будет включать от трех до десяти вариантов наименований для каждой воздушной гавани.

"Думаю, что для каждого знакомо имя Дмитрия Хворостовского. Я считаю, что именно это имя должно войти в список в качестве кандидатуры для названия аэропорта", – сказала Грушевская.

Уроженец Красноярска, выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

Помимо Хворостовского были озвучены предложения назвать аэропорт в честь писателя Виктора Астафьева, художника Василия Сурикова, архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого).