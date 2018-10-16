КГИ предлагает создать Российский фонд культурного развития

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Комитет гражданских инициатив (КГИ) предлагает сформировать Российский фонд культурного развития для реализации государственной политики в области культуры, говорится в докладе члена КГИ Юрия Гаврилова "Культура и культурная политика в процессе модернизации страны: проблемы и решения".

"Сформировать Российский фонд культурного развития как государственный институт развития в области культуры и основной инструмент обеспечения выработки и реализации государственной культурной политики в области культуры в широком понимании", — говорится в разделе доклада, включающем предложения эксперта.

По мнению автора доклада, в современных реалиях регулирование культуры как части социальной сферы вступило в острое противоречие с необходимостью развития областей, требующих высокой творческой отдачи. Он отметил, что в условиях многообразия продуктов творческой деятельности необходимо выделить отрасли культуры, науки и образования из сферы социальных услуг в самостоятельный блок, а также пересмотреть критерии их оценки.

"Пересмотреть механизмы государственной поддержки творческой деятельности и их закрепление в законодательстве, исключить оценивание творческой деятельности по стандартам, используемым для оценки социальных услуг", — предлагает эксперт.

Член КГИ также отмечает, что для развития культуры в России и налаживания культурной государственной политики необходимо развитие экспертного сообщества, изменение законодательства РФ и работа в тесном взаимодействии государства и профессиональных сообществ.