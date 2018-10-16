Мединский прокомментировал информацию о комедии про блокадный Ленинград

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Вопрос о выдаче прокатного удостоверения фильму "Праздник" о событиях в блокадном Ленинграде будет решаться после завершения съемок и рассмотрения соответствия фильма действующему законодательству, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что режиссер Алексей Красовский, известный по фильму "Коллектор", снимает черную комедию "Праздник", рассказывающую про события в блокадном Ленинграде. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский назвал идею съемки подобного фильма кощунством и позором. В понедельник секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак потребовал от Мединского не выдавать картине прокатное удостоверение.

"Фильм никто не видел, мы даже не знаем, снят ли он, он снимается на частные деньги. Когда он будет снят и соответствующие материалы будут в министерстве культуры, будет принято решение о его соответствии действующему законодательству", — сообщил Мединский в рамках ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский по данному вопросу добавил, что "табу для культуры, в общем, нет, за небольшим исключением, это небольшое исключение и надо определить".