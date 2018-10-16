В Москве и Петербурге на концертах Стинга не будут убирать вип-места

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Внутреннее устройство "Ледового Дворца" в Санкт-Петербурге и "Олимпийского" в Москве не планируется менять для выступления британского музыканта Стинга и ямайского исполнителя Шэгги, количество сидячих, стоячих и вип-мест определено уже при продаже билетов, сообщили РИА Новости в агентстве Matreshka Concerts.

Ранее организатор концертов Стинга в Екатеринбурге и Казани рассказал о том, что известный британский певец Стинг потребовал убрать со своих концертов вип-зоны и организовать выступления в более демократичном и подвижном формате. Екатеринбург станет первым городом России в гастрольном графике певца. Вместе с регги-исполнителем Шэгги он представят новый регги-альбом "44/876".

"Мы занимаемся организацией концертов в Петербурге и в Москве. Распоясовка концертной площадки меняться не будет. При продаже билетов есть распоясовка, которая предполагает, сколько входных — стоячих, сидячих и вип-мест – в зале. Никаким другим образом она не может поменяться. Если изменения есть, то об этом, безусловно, информируют зрителей, которые покупают билет заранее. К этому у нас нет никаких предпосылок", — сказал собеседник агентства.

Стинг и Шэгги выступят 9 ноября в "Ледовом Дворце" Санкт-Петербурга и 11 ноября на сцене "Олимпийского" в Москве.