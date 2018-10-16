На фестивале "Дух огня" предложили провести выставку картин Говорухина

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 окт — РИА Новости. Персональную выставку картин режиссера Станислава Говорухина предложила провести в рамках фестиваля кинодебютов "Дух огня" губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Подготовку к 17-му по счету международному фестивалю, который состоится в Ханты-Мансийске весной 2019 года, обсудил оргкомитет мероприятия в понедельник в столице региона. Очередной "Дух огня" будет посвящен театральному и кинематографическому искусству. По словам организаторов, это связано с тем, что следующий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом театра.

В частности, как отметили в департаменте, во время фестиваля планируется провести первый форум старшеклассников и студентов "Креативный город". Эта площадка, как заявила Наталья Комарова, поможет югорской молодежи поработать над "генерацией разноплановых креативных проектов", связанных с искусством.

"Кроме того, глава региона предложила провести в рамках "Духа огня" персональную выставку картин Станислава Говорухина", — добавили в департаменте.

Программа фестиваля и составы жюри будут сформированы до 20 января. Как подчеркнул президент фестиваля Сергей Соловьев, оргкомитет будет стараться удерживать фестиваль в рамках тех изменений, которые происходят в мировом кинематографическом процессе.

"Нужно сбалансировать ситуацию так, чтобы программа не стала закрытым клубом, а чтобы она оставалась демократичной, живой для понимания нашего зрителя", — пояснил он, предложив также сформировать главное жюри конкурса отечественных фильмов из ведущих театральных режиссеров.

"Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 6 марта 2019 года. Главный приз предыдущего кинофестиваля "Золотая тайга" получил немецко-швейцарский фильм режиссера Катарины Вюсс "Сара играет оборотня". В конкурсе "Российские дебюты" победа досталась Дмитрию Фальковичу за картину "Иванов". Призом зрительских симпатий была отмечена кинолента родившегося в Ханты-Мансийске режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов".

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