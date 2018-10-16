На фестивале "Дух огня" предложили провести выставку картин Говорухина

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 окт — РИА Новости. Персональную выставку картин режиссера Станислава Говорухина предложила провести в рамках фестиваля кинодебютов "Дух огня" губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
В частности, как отметили в департаменте, во время фестиваля планируется провести первый форум старшеклассников и студентов "Креативный город". Эта площадка, как заявила Наталья Комарова, поможет югорской молодежи поработать над "генерацией разноплановых креативных проектов", связанных с искусством.
"Кроме того, глава региона предложила провести в рамках "Духа огня" персональную выставку картин Станислава Говорухина", — добавили в департаменте.
Программа фестиваля и составы жюри будут сформированы до 20 января. Как подчеркнул президент фестиваля Сергей Соловьев, оргкомитет будет стараться удерживать фестиваль в рамках тех изменений, которые происходят в мировом кинематографическом процессе.
"Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 6 марта 2019 года. Главный приз предыдущего кинофестиваля "Золотая тайга" получил немецко-швейцарский фильм режиссера Катарины Вюсс "Сара играет оборотня". В конкурсе "Российские дебюты" победа досталась Дмитрию Фальковичу за картину "Иванов". Призом зрительских симпатий была отмечена кинолента родившегося в Ханты-Мансийске режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов".
Другие новости региона читайте здесь >>