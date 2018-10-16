В Москве пройдет концерт памяти Дмитрия Хворостовского

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Концерт памяти Дмитрия Хворостовского пройдет на основной сцене Московского театра "Новая Опера" имени Колобова 16 октября в день рождения артиста, сообщили в пресс-службе театра.

Выдающийся оперный певец Дмитрий Хворостовский был многолетним другом Новой Оперы. Одну их своих коронных партий – Риголетто в одноименной опере Верди он впервые спел именно на сцене Новой Оперы в декабре 2000 года. В 2014 году состоялось несколько концертов с оркестром театра, был записан альбом "Жди меня", ставший последним в дискографии певца.

Бессменным участником концертов Хворостовского последних лет был оркестр театра Новая Опера под управлением Константина Орбеляна. В день рождения выдающегося баритона на сцену выйдут не просто известные певцы, а близкие друзья артиста. Прозвучат шедевры оперной классики и популярные песни.

Концерт первоначально планировалось провести на сцене Кремлевского Дворца, однако был отменен. В этот момент инициативу подхватила Новая Опера. Сейчас свое участие в концерте памяти Хворостовского подтвердили Ильдар Абдразаков, Екатерина Сюрина, Василий Ладюк, Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев, Ольга Гурякова и другие. Также в вечере примет участие виолончелист Борислав Струлёв и пианист, директор театра Дмитрий Сибирцев. Выступления пройдут в сопровождении хора и симфонического оркестра театра. В этот вечер за дирижерский пульт встанут Константин Орбелян, Ян Латам-Кёниг, Василий Валитов и Андрей Лебедев.