Петербуржцы возмущены идеей черной комедии про блокадный Ленинград

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербургскую общественную организацию "Жители блокадного Ленинграда" поступают обращения жителей города, которые возмущены идеей режиссера Алексея Красовского снять черную комедию про блокадный Ленинград, сообщила РИА Новости председатель правления организации Елена Тихомирова.
"К нам поступает много звонков, люди с таким возмущением говорят, какие фильмы сейчас создаются", — сказала Тихомирова.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.