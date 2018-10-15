Петербуржцы возмущены идеей черной комедии про блокадный Ленинград

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербургскую общественную организацию "Жители блокадного Ленинграда" поступают обращения жителей города, которые возмущены идеей режиссера Алексея Красовского снять черную комедию про блокадный Ленинград, сообщила РИА Новости председатель правления организации Елена Тихомирова.

Ранее Красовский, известный по фильму "Коллектор", решил снять черную комедию "Праздник" о блокадном Ленинграде, сбор средств на картину был объявлен на краудфандинговой платформе Planeta.ru. В описании сюжета говорится о том, что 31 декабря в блокадном Ленинграде в доме Воскресенских, живущих "на особом положении", собираются "шесть человек и курица, которую некому приготовить", поскольку кухарку у них "забрали из-за тяжелых времен". Сам Красовский, комментируя свой проект, называет его "местами черной, но чаще светлой и новогодней комедией".

"К нам поступает много звонков, люди с таким возмущением говорят, какие фильмы сейчас создаются", — сказала Тихомирова.

"Здесь был фронт, и развлекаться негде было… Например, ноябрь 1941 года, в городе была 891 тонна муки и никаких других продуктов не было. Это о чем-то говорит? Ну как можно было смеяться в то время? Если взять дневники людей, которые тогда жили, все говорят, что разучились смеяться… Они (создатели фильма) не понимают дух того времени", — добавила она.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.