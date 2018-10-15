В МИД представили книгу о протоколе президента России

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Доме приемов МИД РФ прошла презентация книги Владимира Шевченко "Протокол Президента Российской Федерации", на мероприятии выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Шевченко много лет возглавлял протокол президентов СССР и России Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. После отставки Ельцина продолжал помогать лично экс-президенту и его семье, также работал советником президентов Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ, с 2011 года в отставке. Ранее он опубликовал книгу "Повседневная жизнь Кремля при президентах". По некоторым данным, Шевченко является единственным экс-руководителем службы протокола крупной страны, публиковавшим свои мемуары.

"Опыт таких людей бесценен для тех, кто занимается практической внешней политикой, практической дипломатией. Протокол, при всей кажущейся вспомогательной функции, имеет очень важное значение. Во-первых, протокол – это область, которая напрямую связана не просто с отношениями между государствами, она связана с принципами межгосударственного общения, потому что в протоколе воплощается уважение государств друг к другу. Воплощается принцип равенства государств, который закреплен в уставе ООН", — заявил глава МИД РФ на презентации.

Лавров отметил, что при работе протокола "необходимо до нюансов знать традиции, культуру, конфессиональные, исторические, цивилизационные" особенности стран, и в уровень Шевченко в этом плане очень высокий, а сам он является легендой российской дипломатии.

"Современная служба протокола продолжает развиваться, продолжает обогащать наши традиции и нашу практику", — добавил Лавров.