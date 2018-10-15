Умер советский режиссер Степан Пучинян

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На 91-м году умер народный артист и режиссер Степан Пучинян, сообщили в Союзе кинематографистов.

Он снял такие фильмы, как "Повесть о чекисте", "Схватка", "Самый красивый конь", "День свадьбы придется уточнить", "Из жизни начальника уголовного розыска", "Тайны мадам Вонг", "Гангстеры в океане", "Золотая рыбка в городе N".

Пучинян не успел завершить съемки картины "Три времени года".

Он окончил ВГИК, работал на киностудии имени М. Горького директором фильмов, а затем — режиссер-постановщиком. Был награжден Орденами Петра Великого II степени (2003) и I степени (2007), Орденом Почета (2012).