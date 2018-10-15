В Центре документального кино состоится премьера фильма об артисте Соломине

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Премьера фильма "Память крови", который посвящен поездке народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина на родину в Читу, состоится 15 октября в Центре документального кино, сообщили в пресс-службе театра.
С собой театр пригласил съемочную группу, которая работала над первым фильмом о Соломине – "Его величество актер". Материал отсняли режиссер Денис Бродский и оператор Алексей Галкин.
"Этот фильм очень ценен для меня, так как он о моих родителях, об учителях, о брате, о детстве, о Чите", — сказал Соломин накануне премьеры.
Помимо уникальных читинских кадров, этот фильм — размышление артиста, воспоминания о детстве, родителях, учениках, о встречах со зрителями.