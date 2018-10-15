В Центре документального кино состоится премьера фильма об артисте Соломине

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Премьера фильма "Память крови", который посвящен поездке народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина на родину в Читу, состоится 15 октября в Центре документального кино, сообщили в пресс-службе театра.

Соломин многие годы мечтал поехать в Читу, откуда он родом, где он не был более 30 лет и где находится могила его отца. Попытки осуществить эту мечту предпринимались несколько раз. Были запланированы гастроли, но Соломин попал в больницу, и театр улетел в Читу без своего руководителя. Затем Малый театр еще раз должен был отправиться в те края со спектаклями, но планам помешали пожары. Весной 2017 года театр пригласили в Читу в третий раз. Поездка состоялась.

С собой театр пригласил съемочную группу, которая работала над первым фильмом о Соломине – "Его величество актер". Материал отсняли режиссер Денис Бродский и оператор Алексей Галкин.

"Этот фильм очень ценен для меня, так как он о моих родителях, об учителях, о брате, о детстве, о Чите", — сказал Соломин накануне премьеры.

Помимо уникальных читинских кадров, этот фильм — размышление артиста, воспоминания о детстве, родителях, учениках, о встречах со зрителями.