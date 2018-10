Британский панк-рок дуэт Slaves выступит в Москве с новым альбомом

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Британская группа Slaves выступит на сцене московского клуба Главclub Green Concert в рамках мирового тура в поддержку нового альбома Acts of Fear and Love, который увидел свет в августе этого года, сообщает пресс-служба концертного агентства Pop Farm.

Панк-рок группа Slaves существует с 2012 года, первый альбом молодых британцев Are You Satisfied? был опубликован в 2015 году. На данный момент музыканты записали уже три пластинки. В столице они представят композиции с альбома Acts of Fear and Love.

"Пятнадцатого октября британский панк-рок дуэт Slaves выступит в Москве… Третьим лонгплеем Айзек Холман (барабаны, вокал) и Лори Винсент (гитара, бас, вокал) хотят проиллюстрировать тезис о том, что страх и любовь сегодня — главные мотиваторы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Поклонники коллектива услышат как треки Cut and Run и Chokehold с новой пластинки, так и песни, ставшие их визитными карточками, в частности Cheer Up London, Sockets. По словам музыкантов, они хотят "призвать людей на сторону любви".