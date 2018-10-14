В Сербии фильм "Собибор" показали в бывшем концлагере

БЕЛГРАД, 14 окт – РИА Новости. В день 75-летия восстания в концентрационном лагере "Собибор" на территории Польши в бывшем концлагере "Црвени Крст" (Красный крест) на юге Сербии провели памятные мероприятия с показом фильма Константина Хабенского, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра по сохранению и исследованиям культурно исторического наследия Восточной Европы "Мемориал" Сергей Глущенко.

Перед показом исторического фильма в бывшем лагере, ныне музее в третьем по величине городе страны Нише, прошло возложение венков и цветов. На показ "Собибора" собралось до 100 человек. Премьера киноленты в нескольких городах Сербии состоялась еще 9 мая.

"В акции приняли участие представители мэрии Ниша, епископ Пакрачко-славонский Йован, члены филиала российского мотоклуба "Ночные волки", граждане Сербии. Нашей задачей было напомнить о событиях, произошедших в Собиборе. Место показа выбрано из-за созвучности истории двух концлагерей. Поэтому 12 февраля 2019 года, в годовщину восстания в лагере "Красный крест", здесь также проведем памятные мероприятия", — сообщил Глущенко.

После просмотра фильма и лекции об истории сопротивления в концлагерях во Вторую мировую войну участники акции запустили в небо сотню черных воздушных шаров в память о жертвах нацизма.

Концлагерь вблизи железнодорожной станции "Црвени Крст" (Красный крест) в Нише был сформирован немецкими оккупантами в апреле 1941 года. В нем содержались как мужчины, так и женщины: балканские евреи, цыгане, антифашисты, солдаты и офицеры довоенной югославской армии и участники сопротивления. Группа из 105 человек совершила прорыв и побег из лагеря 12 февраля 1942 года, 42 из них погибли при попытке бегства.

По данным послевоенной комиссии, за время существования лагеря через него прошли около 30 тысяч человек, 10 тысяч из которых были убиты, остальные направлены в другие лагеря. Перед освобождением частями Красной Армии в сентябре 1944 фашисты расстреляли последнюю группу пленников — 10 женщин и 26 мужчин, которых перед тем заставили уничтожать следы преступлений в лагере.