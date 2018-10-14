В Сербии фильм "Собибор" показали в бывшем концлагере

БЕЛГРАД, 14 окт – РИА Новости. В день 75-летия восстания в концентрационном лагере "Собибор" на территории Польши в бывшем концлагере "Црвени Крст" (Красный крест) на юге Сербии провели памятные мероприятия с показом фильма Константина Хабенского, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра по сохранению и исследованиям культурно исторического наследия Восточной Европы "Мемориал" Сергей Глущенко.
"В акции приняли участие представители мэрии Ниша, епископ Пакрачко-славонский Йован, члены филиала российского мотоклуба "Ночные волки", граждане Сербии. Нашей задачей было напомнить о событиях, произошедших в Собиборе. Место показа выбрано из-за созвучности истории двух концлагерей. Поэтому 12 февраля 2019 года, в годовщину восстания в лагере "Красный крест", здесь также проведем памятные мероприятия", — сообщил Глущенко.
После просмотра фильма и лекции об истории сопротивления в концлагерях во Вторую мировую войну участники акции запустили в небо сотню черных воздушных шаров в память о жертвах нацизма.
По данным послевоенной комиссии, за время существования лагеря через него прошли около 30 тысяч человек, 10 тысяч из которых были убиты, остальные направлены в другие лагеря. Перед освобождением частями Красной Армии в сентябре 1944 фашисты расстреляли последнюю группу пленников — 10 женщин и 26 мужчин, которых перед тем заставили уничтожать следы преступлений в лагере.