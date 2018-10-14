Умерла народная артистка Татарстана Таслима Файзуллина

Народная артистка Татарстана Таслима Файзуллина в спектакле Несбывшиеся мечты театра драмы и комедии им. К.Тинчурина

Народная артистка Татарстана Таслима Файзуллина в спектакле Несбывшиеся мечты театра драмы и комедии им. К.Тинчурина

КАЗАНЬ, 14 окт — РИА Новости. Народная артистка Татарстана Таслима Файзуллина скончалась на 66-м году жизни, сообщает Татарский государственный академический театр.

"Коллектив Татарского государственного академического театра им. Г. Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты", — говорится в сообщении.

Файзуллина родилась 17 июля 1953 года в деревне Дюсяново Бишбулякского района Башкирской АССР. Окончила Уфимское училище искусств, в Казани работала в Республиканском передвижном театре (ныне театр имени К. Тинчурина), окончила Казанскую академию культуры и искусств. Заслуженная артистка Татарской АССР (1991), народная артистка Татарстана (2008). Исполняла роли сугубо драматической, психологической направленности.

Кроме артистической работы Файзуллина занималась литературной деятельностью: переводила пьесы, создавала инсценировки романов. Одновременно с работой в театре преподавала актерское мастерство в университете культуры и искусств, в театральном училище.