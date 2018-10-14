Медведев поздравил Юдашкина с юбилеем

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил художника-модельера Валентина Юдашкина с 55-летием, отметив его безупречное чувство стиля, сообщается на сайте кабинета министров.

"Истинный поклонник русской истории, Вы знакомите зрителей с традициями национального костюма в их современном прочтении, с богатейшей культурой нашей страны. Обладаете безупречным чувством стиля и гармонии, работаете с цветом и формой в неповторимой авторской манере", — говорится в поздравлении.

Глава правительства отметил, что наряды от Юдашкина выставляют в своих залах лучшие музеи, их носят ценители моды с самым взыскательным вкусом.

"При этом Ваше искусство по-настоящему демократично, оно неизменно обращено к человеку. Вы создаете свои произведения для людей, искренне любите и понимаете их", — добавил Медведев.