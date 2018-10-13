В Тамбове открылся музей святителя Луки

ТАМБОВ, 13 окт – РИА Новости. Открытие Историко-мемориального музея святителя Луки и презентация новой экспозиции, приуроченные к VIII международной Покровской ярмарке, состоялись в субботу в Тамбове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Архиепископ Лука известен тем, что в сложные послереволюционные и военные годы, несмотря на репрессии, совмещал церковное служение, проповеди и активную работу в качестве хирурга. Ему приходилось делать тяжелые, уникальные операции, на которые его коллеги зачастую не решались. В годы Великой Отечественной войны "хирург в рясе" управлял местной епархией и курировал 150 военных госпиталей.

"Народный музей-келью создали в доме по улице Комсомольской, 9, где в сороковых годах прошлого века жил этот выдающийся человек. Впервые о сохранении дома представители общественности заговорили в 2015 году.

Тогда мемориальный дом был признан объектом историко-культурного наследия регионального значения и внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Позже был организован сбор пожертвований. Кроме того, многие жители Тамбова передали в дар будущему музею уникальные предметы, документы, фотографии, связанные с именем святителя Луки", — сказал представитель пресс-службы.

Администрация области поддержала идею создания музея. Были выделены средства на приобретение и реставрацию мемориального дома, покупку экспонатов. В 2017 году музейный историко-мемориальный проект "Примите мою любовь" получил президентский грант в сумме 2,4 миллиона рублей. На эти средства для музейной экспозиции приобрели современное интерактивное оборудование, которое позволит проводить экскурсии в мультимедийном формате, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья – слабовидящих и слабослышащих. Кроме того, создана электронная карта-путеводитель "Архиепископ Лука: памятные места в Тамбове". Она дает возможность совершить виртуальную экскурсию по Тамбову 1940-х годов, увидеть его таким, каким видел его святитель Лука, познакомиться с памятными местами, связанными с тамбовским периодом его служения.

"Это долгожданное, поистине историческое событие, участниками которого мы с вами являемся. Среди имен, просиявших на Тамбовской земле, имя архиепископа Луки занимает особое место. Вклад его в историю неизмерим и неисчерпаем. 30 храмов было открыто благодаря его трудам в то сложное время в Тамбовской области. Тысячи жизней спасено. Это имя озарено особым светом гуманности, чистоты, доброты. Он пришел в этот мир, чтобы сделать нашу жизнь чище, лучше и добрее. Мы всегда будем помнить этого великого человека и брать с него пример", — приводит пресс-служба слова главы администрации Тамбовской оьласти Александра Никитина.

В пресс-службе добавили, что новый музей войдет в маршруты познавательного, историко-патриотического, религиозного туризма.

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