Медведев поздравил Марка Захарова с 85-летним юбилеем

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 85-летним юбилеем художественного руководителя театра "Ленком", народного артиста СССР, режиссёра театра и кино, сценариста Марка Захарова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Миллионам любителей театра очень повезло, что вы выбрали профессию режиссёра. Почти полвека назад этот выбор определил и вашу судьбу, и судьбу московского театра имени Ленинского комсомола, который благодаря вам превратился в знаменитый "Ленком". Настоящий авторский театр с особым стилем, где самые смелые фантазии находят своё воплощение, драматургия органично сочетается с музыкой, тонкая сатира — с философией. Вам удалось создать уникальное творческое пространство, ставшее домом для актёров и центром притяжения для зрителей", — говорится в телеграмме.

По словам премьера, каждый фильм и спектакль стал событием: "Автоград-XXI", "Тиль", "Юнона и Авось", "Оптимистическая трагедия", "Королевские игры", "Вишнёвый сад", "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен".

"Попасть в захаровский "Ленком" – большая удача. Поклонники вашего искусства точно знают, что, придя в театр, они обязательно увидят что-то новое, интересное, необычное", — добавил Медведев.