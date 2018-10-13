В Мюнхене пройдет фестиваль Валерия Гергиева "360 градусов"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Фестиваль Валерия Гергиева "360 градусов" в четвертый раз пройдет в Мюнхене 13 и 14 октября, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

В этом году фестиваль маэстро Гергиева посвящен 125-летию Мюнхенского филармонического оркестра, основанного сыном владельца фортепианной фабрики Францем Каймом как Кайм-оркестр. Первый концерт оркестра состоялся в 1893 году.

Среди участников музыкального форума: Мюнхенский филармонический оркестр, солисты оперной труппы и Симфонический оркестр Мариинского театра, хор Мюнхенской филармонии, испанский хор Orfeon Donostiarra, вокалисты из Германии, США, Израиля и Швейцарии.

Откроет фестиваль дневной концерт для всей семьи, в котором в исполнении Симфонического оркестра "Мариинки" под управлением Гергиева прозвучат фрагменты музыки балета "Щелкунчик" Чайковского. Музыкальные отрывки будут сопровождаться рассказами немецкого телеведущего Юрия Тацлаффа.

Вечерний концерт будет посвящен значимой дате в истории Мюнхенского оркестра — премьере Симфонии №8 Малера. Также будет исполнена "Симфония псалмов" Стравинского. В концерте примут участие испанский хор и известные вокалисты.

14 октября утренние выступления посвящаются Мюнхенскому оркестру, и в программу включены сочинения, играющие особую роль в истории коллектива. Прозвучат сочинения Сметаны, Брукнера, Хиндемита, Малера, Вагнера.

Дневной концерт посвящен 65-летитю Музыкального общества Верхней и Нижней Баварии, с которым активно сотрудничает Мюнхенский филармонический оркестр. В программе произведения Чайковского, Штрауса, Вебера и других.

Еще одно выступление пройдет в этот день. В Филармонии Гастайг состоится "Салонный концерт" — дань традиции камерных вечеров Кайм-оркестра, которые были очень популярны в конце ХIХ века. Будут исполнены различные композиции на темы из сочинений Оффенбаха и Пьяццоллы.

Завершит фестиваль вечерний "Концерт дружбы", где в исполнении солистов оперной труппы и Симфонического оркестра Мариинского театра, а также хора Мюнхенской филармонии и приглашенных артистов под управлением маэстро Гергиева прозвучит опера Чайковского "Иоланта".

Валерий Гергиев является худруком и главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра с сезона-2015/16. Ежегодный фестиваль Гергиева "360 градусов" был организован в Филармонии Гастайг в 2015 году в рамках этого сотрудничества.