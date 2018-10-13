В Концертном зале Мариинского театра пройдет органный фестиваль

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Шестой Международный органный фестиваль пройдет с 13 по 21 октября в Концертном зале Мариинского театра, сообщили в пресс-службе театра.

В числе участников Международного органного фестиваля музыканты из России, Франции, Швеции, Нидерландов и Кореи. В концертных программах будет звучать классика сольного органного сочинения для органа с оркестром, транскрипции и импровизации.

Откроется фестиваль сольным концертом молодого шведского музыканта – Йоханнеса Скуга. В программу своего дебютного выступления на сцене Концертного зала Мариинского театра органист включил сочинения Дебюсси, Дюпре, Листа, Алена и Дюрюфле.

Также среди новых имён на фестивале — Дарья Бурлак – лауреат этого года одного из самых престижных конкурсов Grand Prix de Chartres во Франции. В рамках ее концерта 14 октября будут исполнены произведения Букстехуде, Скарлатти, Баха, Дюпре и других.

Впервые на фестивале выступит Лео ван Дуселар (Нидерланды) — титулярный органист зала Концертгебау и церкви св.Мартина в Гронингене. На вечере 20 октября прозвучат произведения французских и немецких композиторов.

Среди постоянных участников музыкального форума – известный органист Тьерри Эскеш (Франция), который дважды выступит с Симфоническим оркестром "Мариинки" под управлением Миши Дамева. Помимо произведений Франка и Сен-Санса органист включил в программы концертов собственные сочинения: Концерт для органа с оркестром №3, транскрипции и импровизации.

Российская органистка Лада Лабзина представит премьеру собственной транскрипции "Картинок с выставки" Мусоргского.

Завершит фестиваль 21 октября выступление еще одного дебютанта форума органиста из Кореи – Син Дон Иля, который представит ретроспективу органной музыки от ХVIII до ХХ века.