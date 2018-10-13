Театр "Практика" представит спектакль "Смерть и чипсы" Даниила Чащина

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Премьера второго спектакля сезона — "Смерть и чипсы" в постановке молодого режиссера Даниила Чащина — состоится в московском театре "Практика" 13 октября, сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль "Смерть и чипсы" создан по пьесе-инсценировке современного драматурга Юлии Поспеловой по мотивам рассказов Леонида Андреева — "Молчание", "Тьма", "Бездна", "Весной", "В тумане", "Рассказ о Сергее Петровиче". В этих произведениях Андреева и в спектакле идет разговор о хрупкости человеческой жизни, о привлекательности и неизбежности смерти, об отношении человека к факту собственной недолговечности.

Герой каждого из этих рассказов Андреева — потенциальный самоубийца, подросток, запутавшийся в жизни и ищущий выход из тупика. "Смерть и чипсы" — попытка исследовать феномен добровольного ухода из жизни, понять в каких ситуациях и обстоятельствах человек решается на этот шаг.

Эта работа — инициатива актеров Мастерской Дмитрия Брусникина — Василия Буткевича и Марии Крыловой.

"Вопрос о самоубийстве — был одним из главных в творчестве Андреева, — сказал накануне премьеры Чащин. — Он сам в молодости пытался покончить собой. В своих рассказах он изживал эту травму, пытался понять — зачем жить, где найти силы, чтобы "справиться с невыносимым чувством вечности, небытия, мировой пустоты".

Режиссер отметил, что сегодня статистика указывает на огромное количество подростковых суицидов. "Смерть стала "фасфудом"… Человек стал "фастфудом" — объектом, которого каждый день "поедают" и "выбрасывают" как мусор. Но, несмотря на все это, герой нашего спектакля в финале приходит к выводу: "А все-таки, жить лучше, чем умереть", — подчеркнул Чащин.

Премьерные показы новой работы театра "Практика" пройдут 13 и 14 октября.