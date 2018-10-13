Джон Уоррен рассказал о Koktebel Jazz Party и "джазовом плове"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Фестивалю Koktebel Jazz Party и его традиционному блюду — плову — посвятил ведущий кулинарно-туристического телешоу "Поедем, поедим!" Джон Уоррен очередной выпуск своей передачи, вышедший в эфир в субботу на канале НТВ. Запись сюжета проходила в конце августа в артистическом поселке на берегу Черного моря, который в 16-й раз принимал ведущих джазовых музыкантов со всего мира.

Все эти годы шеф-повар фестиваля крымский татарин Искандер Бахиев готовит для гостей свой фирменный плов. Начинал с 25 порций, теперь его рекорд — обед на 600 человек! В беседе с Джоном Искандер поделился секретом, как ему удается угодить всем, ведь одни любят плов послаще, а другие — поострее. Оказывается, в процессе готовки с одной стороны казана он кладет сухофрукты, и именно в этом месте плов будет сладковатым, а острый перец и чеснок помещает с другой. Продегустировав "джазовый плов" на вечернем гала-концерте, потрясенный ведущий сыграл в честь шеф-повара Коктебеля партию на валторне.

"Поедем, поедим!" — это гастрономическая карта мира, на которую широкими мазками наносятся самые яркие вкусы национальных кухонь тех народов, с которыми посчастливилось познакомиться ведущему программы Джону Уоррену в ходе своего путешествия длиною 5 лет! Взгляд на Россию глазами влюбленного в нее англичанина — такой была изначальная концепция проекта "Поедем, поедим!". Но за пять лет своего существования его география расширилась: "Поедем, поедим!" сегодня — это программа, для которой нет границ.

Проект "Поедем, поедим!" был признан лучшей программой о путешествиях, став обладателем премии журнала National Geographic Traveler Awards 2016. Дважды стал победителем конкурса "СМИротворец" в номинации "Телевидение" в 2016 и в 2017 гг.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Фестиваль возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых слетов. Гостем Koktebel Jazz Party-2017 стал президент России Владимир Путин.

В разные годы KJP посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 16 лет в Коктебеле выступило около двухсот ведущих мировых джазовых коллективов. С подробной информацией о Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте koktebel-jazz.ru

Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

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