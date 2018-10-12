Умерла народная артистка СССР Маргарита Юрьева

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Народная артистка СССР Маргарита Юрьева умерла после тяжелой болезни на 94-м году жизни, сообщает пресс-служба Московского Художественного академического театра имени М. Горького.

Юрьева состояла в труппе МХАТ с 1987 года.

"Сегодня, 12 октября, на 94-м году жизни, после тяжелой болезни скончалась народная артистка СССР Маргарита Валентиновна Юрьева, замечательная русская актриса, всю жизнь отдавшая Художественному театру, его гордость, его достоинство, его высота", — говорится в сообщении МХАТ им. Горького.

Как отметили в театре, Юрьева до последних дней, пока позволяло здоровье, принимала участие в постановках.

Прощание с артисткой пройдет в фойе театра во вторник, 16 октября. Время прощания и место похорон будет сообщено позже.