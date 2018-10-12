Голодец оценила перспективы создания культурного центра в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 12 окт — РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец оценила перспективы создания в Калининграде на острове Октябрьский культурно-образовательного центра, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Калининградской области.

Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, руководители федеральных культурно-образовательных учреждений посетили в пятницу калининградский областной музыкальный колледж имени Рахманинова, музыкальные школы и музеи. На базе будущего культурного центра предполагается сформировать образовательный кластер в сфере культуры и искусства. По словам Голодец, участие в его работе будут принимать и представители существующих учреждений культуры.

"У нас есть стратегическая задача создать несколько новых центров культурного развития на территории России. Сейчас основные центры образования и культуры находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Сегодня стоит задача расширить эти границы… Это новая задача для области, и мы обсуждаем, как будет проходить процесс образования, что он даст региону и культуре. Появление подобных центров в России – это качественно новый скачок в развитии культуры", – сказала Голодец, слова которой приводит пресс-служба.

Культурно-образовательный центр на острове Октябрьский в Калининграде будет создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что комплекс будет включать в себя филиал Большого театра, хореографическое училище, специальный интернат для учащихся, консерваторию, большой музейный комплекс, куда войдут Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей.