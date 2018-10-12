Дни культуры Москвы пройдут в Токио с 16 по 18 октября

Район Минато и Радужный мост в Токио

Район Минато и Радужный мост в Токио

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Дни культуры Москвы состоятся с 16 по 18 октября в столице Японии, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.

"Дни культуры Москвы пройдут в столице Японии с 16 по 18 октября. Для участия в мероприятиях Токио посетит делегация правительства Москвы во главе с министром, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым", — говорится в сообщении пресс-службы.

Добавляется, что церемония открытия дней культуры российской столицы в Токио состоится 17 октября на площади Акасака Сакас, где начнет работу ярмарка "Москва фестивальная".

Как отметили в департаменте, на выставке жители и гости Токио увидят фотографии о Москве, смогут попробовать блюда традиционной русской кухни, раскрасить интерактивный арт-объект, поучаствовать в мастер-классах.

Основным мероприятием деловой программы станет форум "Москва и Токио. Общие вызовы, общие интересы", где на пленарных сессиях спикеры и участники обсудят вопросы взаимодействия в сфере градостроительной политики, развития инфраструктуры, улучшения качества городской среды, социальной поддержки пожилых людей, развития событийного туризма.

В программе также заявлены официальные встречи и переговоры московской делегации с представителями правительства Токио и японских деловых кругов, уточнили в ведомстве.

Кроме того, 18 октября в рамках мероприятий в Токийском университете искусств пройдет лекция, а в старейшем японском зоопарке Уэно откроется экспозиция Московского зоопарка, посвященная белому медведю. Завершатся московские мероприятия в Японии фестивалем российских мультфильмов, отметили в пресс-службе.