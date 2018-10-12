СТОКГОЛЬМ, 12 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Французская писательница Мариз Конде признана обладателем премии по литературе за 2018 год Новой академии, созданной в Швеции на фоне кризиса в Шведской академии и перенесенного присуждения Нобелевской премии по литературе на 2019 год.

Мариз Конде родилась в Гваделупе в 1937 году. Она преподавала в Гвинее, Гане, Сенегале, Франции, Колумбийском университете в США, работала журналистом, возглавляла учрежденный во Франции Комитет памяти о рабстве.

Награда присуждена за глубокое исследование эпохи колониализма, ценностей традиций и культурного наследия, говорится в сообщении Новой академии для прессы. Оглашение имени лауреата Новой академии транслировалось в Facebook. Сообщается, что церемония награждения пройдет 9 декабря, после чего Новая академия будет распущена.

В начале мая Шведская академия на фоне возникшего кризиса из-за сексуальных домогательств сообщила, что переносит присуждение Нобелевской премии по литературе за 2018 год на следующий и намерена вручить награду параллельно с награждением лауреатов за 2019 год. Однако, как сообщил глава Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен, если академия не сможет "решить свои проблемы" в ближайшее время, то не получит разрешения выдавать литературную премию и в 2019 году.

Новая академия появилась в разгар кризиса Шведской академии, и поэтому журналисты, чаще всего не шведские, называют ее премию "альтернативным Нобелем". Сами организаторы свою премию так не называют. Редко встречается такое название и в шведских СМИ. Основатели Новой академии поясняют, что перенос Нобелевской премии по литературе на 2019 год образовал некую пустоту в традиции, которую они хотели бы каким-либо образом заполнить, присудить международную литературную премию и сложить затем с себя все полномочия.

Выбор кандидатов на награду они начали с обращения к шведским библиотекарям с просьбой присылать имена фаворитов. Получился список из 47 писателей, многие из которых из США, Швеции и Великобритании. Его опубликовали на сайте Новой академии, предложив всем посетителям голосовать за своего фаворита. Всего проголосовало 32 тысячи человек, но окончательное решение принимали члены жюри Новой академии.

На основании этого голосования они составили короткий список, в который вошли четверо писателей. Один из них – японец Харуки Мураками отклонил свою кандидатуру, объяснив это своей занятостью. Среди претендентов на награду также были родившаяся во Вьетнаме канадская писательница Ким Туи и английский писатель-фантаст Нил Гейман.