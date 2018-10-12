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Культура

В Москве пройдет фестиваль–школа современного искусства "Территория"

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© РИА Новости / Павел КомаровЗрительный зал. Архивное фотоЗрительный зал. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Комаров

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория", который объединяет в своей программе проекты вне жанровых границ, созданные художниками со всего мира, пройдет в Москве с 12 по 24 октября, сообщили в пресс-службе форума.

15 спектаклей из девяти стран

Фестиваль необычных театров Лестница приглашает волонтеров
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Фестиваль необычных театров "Лестница" приглашает волонтеров
В этом году в программе ХIII Международного фестиваля 15 спектаклей, созданные режиссерами, хореографами и художниками из 9 стран, в числе которых Россия, Великобритания, Бельгия, Испания, Италия, США, Швейцария, Франция, Япония.

Пятеро участников – художник и режиссер Матиас Умпьеррес, хореографы Хофеш Шехтер, Оливье Дюбуа и Сабуро Тэсигавара, режиссер Тадеуш Филлипс – представят свои работы в России впервые. Также на форуме будут показаны работы признанных мастеров – Роберта Уилсона, Яна Фабра и Филиппа Декуфле.

В рамках форума состоятся премьерные показы трех спектаклей российских театров: "Дети солнца" Тимофея Кулябина (театр "Красный факел", Новосибирск), проект Бориса Юхананова "Орфические игры. Панк-макраме" (Электротеатр Станиславский) и "Утопия" Марата Гацалова (Театр Наций).

В преддверии фестиваля, в Москве состоялась презентация первой изданной в России книги знаменитого бельгийского режиссера Яна Фабра и показ документального фильма "Surrender", посвященного работе режиссера над спектаклем "Гора Олимп". Также будет показана киноверсия знаменитой постановки Антуана Витеза "Атласный башмачок".

Сспектакли открытия фестиваля

Откроет программу "Территории" спектакль "Show" — известного хореографа Хофеша Шехтера. Его труппа Hofesh Schechter Award приедет в Москве впервые. Ранее московская публика могла видеть работы хореографа только во время прямых трансляций из Парижской оперы. Восемь танцовщиков представят "Show" на сцене "Геликон-оперы" 12 и 13 октября.

В эти же дни в Электротеатре Фабр покажет перфоманс "Ангел смерти", который он посвятил выдающемуся американскому хореографу Уильяму Форсайту.

В Новом пространстве Театра Наций состоятся показы сериала "Красное колесо" (Театр Наций) по мотивам романа Александра Солженицына.

Лепаж, Уилсон, Умпьеррес

Туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Петербурге пройдет международный театральный фестиваль "Балтийский дом"
Важным событием фестиваля станет проект "Музей вымысла I. Империя" испанского художника и режиссера Матиаса Умпьерреса. Вместе с Робером Лепажем, художник создал масштабную видеоинсталляцию по мотивам "Макбет" Шекспира. Реплики леди Макбет и Макбета произносят Лепаж и звезда фильмов Альмодовара Анхела Молина. Этот проект будет представлен с 14 по 24 октября в ММОМА на Гоголевском бульваре.

Еще один проект "Вист/Whist" на стыке виртуальной реальности, интерактивного театра и хореографии представят основатели британской танцевальной компании АФЕ Аой Накамура (Япония) и Эстебан Фурми (Франция).

Шестнадцатого октября в Электротеатре стартует театральный марафон "Орфические игры. Панк-макраме", основанный на мифе об Орфее, в котором участвует более ста человек. Единый поток из 12 спектаклей продлится до 21 октября.

Одно из центральных событий фестиваля – моноспектакль Робета Уилсона "Лекция о ничто". Режиссер представит текст Джона Кейджа – композитора, изменившего во второй половине ХХ века историю перформативного искусства.

Перформансы, танцы, пластика

Кукольный театр. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Паниотов
В Москве пройдет международный фестиваль театров кукол имени Образцова
С 19 по 21 октября швейцарский хореограф Николь Сайлер приглашает зрителей на необычную прогулку по Москве. Двигаясь по заданному маршруту, зрители будут наблюдать, как танцуют в окнах квартир участники перформанса "Домашние танцы" — профессиональные танцовщики и любители, прошедшие кастинг.

Моноспектакль американского художника, режиссера и актера Тадеуша Филлипса "17 пересечений границы" будет показан в Театре Наций.

Впервые в Россию приедет основатель японской компании КАRAS Сабуро Тэсигавара. Выдающийся танцовщик и хореограф выйдет на сцену театра Наций вместе с танцовщицей Рихоко Сато в спектакле "Тристан и Изольда" на музыку Вагнера. Эта работа включена в программу Года Японии в России.

Один из самых радикальных современных хореографов француз Оливье Дюбуа покажет спектакль "Мое тело выходит на свет дня" – исследование памяти тела, природы танцовщика и танца, основанное на личном опыте хореографа.

Завершится фестиваль "Территория" работой хореографа Филиппа Декуфле "Новые короткие пьесы", которые представляют собой цикл пластических новелл с неожиданными сюжетами.

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