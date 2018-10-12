МОСКВА, 12 окт – РИА новости. Мемориальная усадьба Федора Шаляпина отметит днем открытых дверей 30-летие со дня создания музея в московском доме выдающегося русского баса, сообщили в пресс-службе музея.

В день открытых дверей состоится вернисаж выставки "Дом на Новинском", на которой будут представлены редкие фотографии, письма и документы, рассказывающие о нелегком пути к открытию музея и связанные с историей единственной усадьбы ХVIII века в центре Москвы, доступной для публичного посещения.

Вечером в этот день состоится public-talk, во время которого архитектор Галина Духанина расскажет о работе над проектом реставрации мемориальной усадьбы Шаляпина, а фотограф-московед Артем Задикян представит неопубликованные фотоматериалы о музее и жизни Шаляпина и его семьи.

Завершится день открытых дверей концертом, в котором примут участие солисты театра "Геликон-опера".

Мемориальная усадьба Шаляпина, построенная в последней четверти ХVIII века, пережила пожар 1812 года, революцию, войну и восстановление. В 1910 году Шаляпин приобрел дом на Новинском бульваре, его супруга Иола провела модернизацию усадьбы: провела электричество, оборудовала котельную. Каретный сарай был приспособлен под гараж. Сразу за домом оборудовали теннисную площадку, где зимой заливали каток и горки для детских забав.

Несмотря на то что Шаляпин стал первым народным артистом, в 1918 году усадьбу национализировали и уплотнили, вселив еще 16 семей. Особняк ветшал и разрушался. Много лет дочь Шаляпина Ирина хлопотала о создании музея Шаляпина. В январе 1978 года усадьба была передана музею музыкальной культуры имени Глинки "в целях ее сохранения и реставрации". Спустя восемь лет после долгих и сложных реставрационных работ в усадьбе был открыт музей.

Сегодня в усадебных интерьерах посетители могут увидеть театральные костюмы великого певца, его личные вещи, гримерку. В залах дома — произведения живописи и графики, созданные известными русскими художниками – Левитаном, Врубелем, Коровиным, Серовым и самим Шаляпиным и его талантливыми детьми.