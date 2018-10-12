Начальник Ансамбля Александрова рассказал о концерте в штаб-квартире НАТО

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Выступление Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова в штаб-квартире НАТО в 2007 году стало настоящим фурором, люди стояли в коридорах, рассказал в интервью РИА Новости художественный руководитель коллектива полковник Геннадий Саченюк.

"Одним из самых запоминающихся выступлений стал наш концерт в полном составе в Ватикане, перед папой римским Иоанном Павлом II и 28 кардиналами. Особенно запомнилось выступление в штаб-квартире НАТО и на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне, когда президент США Джордж Буш (старший) исполнил с нами песню "О, Шенандоу"",- сказал он.

Как отметил Саченюк, в штаб-квартире НАТО ансамбль выступал в небольшом зале, в котором поместился не весь его состав.

"Выступали днем – в 12 часов, но в зале был аншлаг — не было свободных мест, сотрудники штаб-квартиры стояли в проходах, двери были открыты, и нас слушали в коридорах. Это был фурор, для всех наше выступление было неожиданностью. Зарубежные политики, которые там присутствовали, говорили, что открыли для себя немножко другую Россию, и радовались тому, что стали лучше понимать ее", — сказал Саченюк.

Особенно коллективу запоминаются залы, где удается выступить, среди самых интересных — Зал искусств в Пекине, Оперный театр Омана и концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке, добавил собеседник агентства.

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