Ансамбль Александрова подготовил юбилейные концерты в Москве и Петербурге

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова подготовил четыре основных концерта в честь своего 90-летия в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил в интервью РИА Новости художественный руководитель ансамбля полковник Геннадий Саченюк.

Днем рождения ансамбля считается 12 октября 1928 года – тогда состоялось первое выступление коллектива в составе 12 человек в Центральном доме Красной Армии. Уже к середине 30-х в ансамбле состояло уже до 300 человек, а его известность вышла далеко за пределы Советского Союза. Сейчас в ансамбле участвуют 280 человек, он включает оркестр, мужской хор и балет.

"Весь концертный сезон 2018-19 мы проводим под знаменем 90-летия ансамбля. Юбилею посвящены концерты, уже состоявшиеся в нескольких российских городах, а также четыре концерта в Москве и Санкт-Петербурге, первый из которых состоялся 5 октября в Концертном зале имени П.И. Чайковского Московской филармонии", — сказал Саченюк.

Сейчас ансамбль готовится к концерту, который пройдет 15 октября в Большом театре, 28 октября выступит в Центральном концертном зале "Россия", а 10 ноября – в Большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге.

Читайте полный текст интервью >>