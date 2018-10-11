Литвинова через неделю приступит к съемкам фильма "Северный ветер"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала, что через неделю приступает к съемкам нового фильма "Северный ветер".

"Я через неделю приступаю к съемкам фильма "Северный ветер", это не будет повторением моей постановки в МХТ, это будет что-то новое, скорее продолжение пьесы", — сказала Литвинова РИА Новости. По словам режиссера, она сыграет в картине одну из ролей, в фильме также снимется ее дочь Ульяна.

"Снимаем мы в Москве, на "Мосфильме", до Нового года", — сказала Литвинова.

Спектакль-фантасмагория "Северный ветер" о любви и смерти, поставленный Литвиновой в 2017 году на сцене МХТ имени Чехова по пьесе собственного сочинения, был ее режиссерским дебютом в театре. Литвинова также сыграла в спектакле несколько ролей – Маргариту, Почтальоншу и Смерть. Музыку к спектаклю написала Земфира.