Умер вице-президент Российской академии художеств Анатолий Левитин

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Художник, вице-президент Российской академии художеств Анатолий Левитин ушел из жизни в возрасте 96 лет, сообщает пресс-служба РАХ.

Художник Анатолий Левитин за годы творчества создал более 800 произведений в разных жанрах, отразив в своих полотнах освоение целины, строительство грандиозных электростанций на сибирских реках, освоение космоса, события Октябрьской революции и Великой Отечественной войны.

"Российская академия художеств с большим прискорбием сообщает, что 11 октября 2018 года на 97-м году ушел из жизни Народный художник РСФСР, вице-президент Российской академии художеств, академик, профессор, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Павлович Левитин", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в РАХ, с 1987 года и на протяжении 30 лет он был руководителем Творческой мастерской живописи Российской академии художеств в Красноярске, с 2009 года по 2017 год возглавлял региональное отделение РАХ "Урал, Сибирь и Дальний Восток" и оставался почетным председателем этого отделения до конца своих дней.

Работы художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Красноярском художественном музее имени Сурикова.

"Светлая память об Анатолии Павловиче Левитине навсегда останется в наших сердцах", — подчеркнули в академии.