В Москве стартует фестиваль медного духового искусства Brass days

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Концерты VII международного фестиваля медного духового искусства Brass days, который пройдет с 11 октября по 13 декабря, в этом году состоятся в Москве, Туле, Волгограде и Оренбурге, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Инициатором и художественным руководителем фестиваля Brass days, учрежденного в 2011 году, стал один из лучших трубачей и молодых симфонических дирижеров России, лауреат премии президента РФ за 2015 год Владислав Лаврик. Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры России.

"Наш фестиваль растет по количеству концертов и мастер-классов, и расширяется по географии – это очень хороший знак. Значит, мы достигаем своих целей, а их у нас две. Первая – чтобы публика полюбила духовую музыку, а вторая – чтобы способствовать повышению уровня исполнительского искусства в России, дав возможность молодым талантам учиться у признанных мастеров", — сказал РИА Новости Лаврик.

Открытие музыкального форума состоится 11 октября в Москве в малом зале Московской консерватории. В этот вечер выступят: давний друг фестиваля, член совета всемирной гильдии трубачей и худрук "Smoky Mountain Brass Quintet", американский трубач Пауль Брэдли Ульрих, юный сибирский талант Иван Пятков, Brass Arts из США, братья Ивановы и Полина Орбах, а также специальный гость фестиваля – известный немецкий трубач Отто Заутер, который выступит в России впервые. За дирижерский пульт симфонического оркестра Тульской филармонии встанет Владислав Лаврик.

На следующем концерте фестиваля, который состоится 18 октября в малом зале Московской консерватории, выступят брасс-ансамбли двух главных театров России – Большого и Мариинского. В верхнем фойе зала в этот вечер будет развернута выставка медных музыкальных инструментов.

Следующие три концерта фестиваля пройдут в Туле. В концертном зале Тульской филармонии им. Михайловского 19 октября выступит знаменитый творческий дуэт – братья Михаил (пианист) и Андрей (контрабасист) Ивановы – лауреаты международных конкурсов, которые выступают в жанре симфоджаза. Вместе с ними выступит Полина Орбах, считающаяся одной из самых ярких и разноплановых московских джазовых певиц, а также известный трубач Владислав Лаврик. В рамках программы, которая называется "Симфоджаз братьев Ивановых", наряду с известными джазовыми стандартами прозвучат оригинальные авторские произведения.

В Туле выступит всемирно известный виолончелист Александр Князев. Музыкант представит свои интерпретации сочинений Чайковского для виолончели с оркестром, в том числе – знаменитых "Вариаций на тему рококо".

Тульскую публику несомненно порадует встреча с выдающимся джазовым саксофонистом современности Игорем Бутманом. В этот вечер партнерами музыканта станут Тульский симфонический оркестр и Владислав Лаврик, который выступит в двух ипостасях – дирижера и солиста.

Двадцать восьмого октября фестиваль отправится в Волгоград, где на сцене Центрального концертного зала будет представлена программа, в которой встретятся классика и джаз. В исполнении Волгоградского симфонического оркестра – солист и дирижер Владислав Лаврик — прозвучат произведения Шуберта, Гуммеля, Плетнева, Гершвина.

Два следующих концерта пройдут в Москве. 3 ноября в БЗК выступит один из самых известных в мире трубачей Сергей Накаряков и симфонический оркестр "Новой оперы". В программе "Вариации на тему рококо" Чайковского в переложении для флюгельгорна и Вторая симфония Рахманинова.

Седьмого ноября в камерном зале Московской филармонии состоится выступление "Брасс-солисты России". В программе: романсы Чайковского, квинтет для валторны и струнных Моцарта и мировая премьера симфонии №3 для брасс-ансамбля американского композитора Дэна Рэгера.

Завершится VIII Международный фестиваль Brass Days 13 декабря в Оренбурге. В программе — концерт для фортепиано, трубы с оркестром №1 Шостаковича в исполнении камерного оркестра Оренбургской филармонии и солистов Никиты Мидоянца и Владислава Лаврика.