В Москве открылась выставка о влиянии Микки Мауса на искусство

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Мультимедийная выставка "Микки Маус. Вдохновляя мир", приуроченная к 90-летию персонажа, покажет, как образ легендарного мышонка развивался в современном искусстве, рассказала на открытии экспозиции гендиректор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан.

В 2018 году Микки Маусу исполняется 90 лет. Уолт Дисней в 1932 году получил почетную премию "Оскар" за создание этого образа. Выставка расскажет посетителям об истории знаменитого мышонка и покажет, как его образ повлиял на искусство, поп-культуру и индустрию моды.

"Даже не верится, но Микки уже 90. На нем выросло огромное количество поколений, у него первая звезда на Аллее славы в Голливуде, Уолт Дисней лично получил один из "Оскаров" за создание образа Микки. Он вдохновлял кинематографистов, художников, дизайнеров. Мы рады, что в честь 90-летия Artplay поддержал, и мы сделали выставку… Это некое вдохновение, это возможность посмотреть, как развивался образ Микки в современном искусстве", — сказала Жигалова-Озкан на открытии выставки.

Гости экспозиции, которая расположена в одном из залов центра дизайна Artplay, увидят кадры из мультфильмов, узнают о том, как Уолтер Дисней придумал мышонку имя, кому из аниматоров доверял рисовать героя и когда у Микки Мауса появилась подружка Минни Маус.

Как рассказала куратор выставки Яша Яворская, выставка делится на две части: в первой представлены работы современных российских художников и предметы из коллекций известных дизайнеров, которых вдохновил Микки Маус. Вторая часть является мультимедийной – стены большого зала станут экраном, на котором покажут фильм о юбиляре.

"Мы надеемся, что зрителю наш проект навеет приятные воспоминания из детства, а с другой стороны, позволит по-новому взглянуть на вещи, которые нас окружают", — отметила Яворская.

По ее словам, главная сложность заключалась в том, чтобы создать нечто новое на базе того, что ранее уже было создано и рассказано о Микки Маусе.