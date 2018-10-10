Поиски спонсора премии "Русский Букер" продолжатся до начала декабря

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Поиски нового спонсора премии "Русский Букер" продолжатся до декабря, пока определенности в судьбе премии нет, сообщил РИА Новости литературный секретарь награды Игорь Шайтанов.

Ранее в пресс-службе "Русского Букера" сообщили, что в этом сезоне награда вручаться не будет, поскольку организаторам не удалось найти спонсора. Если он не будет найден к зиме 2018 года, премию могут закрыть совсем.

"Пока определенности нет, все на уровне предварительных разговоров. Если это будет продолжаться, то, увы, ситуация непоправима. Я очень надеюсь, что кто-то откликнется. Я понимаю, насколько сложна финансовая ситуация в стране. Сейчас даже крупные компании десять раз подумают, прежде чем потратить те деньги, которые раньше были вполне небольшими для благотворительных целей", — сказал Шайтанов.

Он отметил, что если определенность не наступит к концу ноября — началу декабря, то организаторы будут вынуждены объявить процедуру закрытия фонда "Русский Букер", и премия прекратит свое существование.