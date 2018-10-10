В МИД представили книгу о путешествии российского поэта Волошина по Андорре

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Главы МИД РФ и Андорры Сергей Лавров и Мария Убак в среду представили книгу, посвященную российскому поэту, художнику и литературному критику Максимилиану Волошину.
"Он описал свое путешествие в Андорру в 1901 году и, по сути, тем самым открыл русскому читателю это пиренейское княжество. Впечатления и зарисовки, которые вы в этом издании увидите, весьма и весьма интересны", — заявил Лавров на мероприятии.
В свою очередь, Убак отметила, что книга была издана, "чтобы познакомить читателей России и Андорры с этим произведением (Волошина), распространить культурные знания". Она отметила, что Волошин в начале 20 века путешествовал по Андорре, опубликовал свои воспоминания, в том числе стихотворение "Тангейзер".
По ее словам, сегодня российские путешественники, которых каждый год в Андорре насчитывается около 40 тысяч, "могут наслаждаться нашей культурой, страной, горными пейзажами, тем, о чем писал Волошин в своем стихотворении "Тангейзер". Мне бы хотелось, чтобы эта книга стала путеводителем для тех, кто хочет посетить Андорру", — заявила Убак.