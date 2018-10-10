В МИД представили книгу о путешествии российского поэта Волошина по Андорре

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Главы МИД РФ и Андорры Сергей Лавров и Мария Убак в среду представили книгу, посвященную российскому поэту, художнику и литературному критику Максимилиану Волошину.

Книга "Андорра и поэт" представляет собой сборник зарисовок и стихов Волошина о его путешествии в Андорру в 1901 году и сопровождается комментариями экспертов, официальных лиц, а также рисунками поэта. Книга написана на каталанском и русском языках и является продолжением серии книг "Андорра глазами путешественников", которая выпускается при поддержке андоррских властей.

"Он описал свое путешествие в Андорру в 1901 году и, по сути, тем самым открыл русскому читателю это пиренейское княжество. Впечатления и зарисовки, которые вы в этом издании увидите, весьма и весьма интересны", — заявил Лавров на мероприятии.

В свою очередь, Убак отметила, что книга была издана, "чтобы познакомить читателей России и Андорры с этим произведением (Волошина), распространить культурные знания". Она отметила, что Волошин в начале 20 века путешествовал по Андорре, опубликовал свои воспоминания, в том числе стихотворение "Тангейзер".

"Волошин был очарован Андоррой, в первой главе он описывает свои путешествия. В письме он пишет, что Андорра — это независимое государство, как будто изолированное от мира, он писал, что там нет дорог, а их действительно не было в то время. Волошин также пишет, что это была идеальная страна, он был очарован, потому что там было все, чтобы обрести потерянный рай. По его воспоминаниям, жители были очень гостеприимными", — рассказала министр.

По ее словам, сегодня российские путешественники, которых каждый год в Андорре насчитывается около 40 тысяч, "могут наслаждаться нашей культурой, страной, горными пейзажами, тем, о чем писал Волошин в своем стихотворении "Тангейзер". Мне бы хотелось, чтобы эта книга стала путеводителем для тех, кто хочет посетить Андорру", — заявила Убак.