Дни российского кино пройдут в Индии с 12 по 15 октября

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Международный кинофорум "Дни российского кино в Индии" в рамках культурной программы, приуроченной к ежегодному российско-индийскому саммиту, пройдет с 12 по 15 октября в Нью-Дели, Пуне и в столице Болливуда – Мумбае, сообщила пресс-служба фестиваля.

"Церемония открытия "Дней российского кино" состоится в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели 12 октября. Насыщенная программа кинофорума стартует с мировой премьеры остросоциального фильма Алексея Петрухина "Последнее испытание", который будет показан за полтора месяца до выхода в российский прокат 29 ноября 2018 года", — говорится в сообщении.

"С каждым годом "Дни российского кино" становятся все масштабней и неизменно пользуются популярностью у местных зрителей. За три года форума российские фильмы в Индии посмотрели более 15 тысяч человек. Мы верим, что киноязык является одним из самых крепких связующих звеньев, объединяющих культуры наших стран", — приводит пресс-служба слова генерального продюсера форума Марии Лемешевой.

Индийскому зрителю покажут самые успешные картины этого года — "Лёд", "Время первых", "Гоголь. Начало", "Ну, здравствуй, Оксана Соколова", "Последний богатырь", анимационный фильм "Волки и Овцы. Бе-е-е-езумное превращение".