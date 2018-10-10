МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Британский рок-музыкант Оззи Осборн попал в больницу, сообщает Page Six со ссылкой на супругу певца.

Отмечается, что артист повредил руку, ударившись о дверь. Постепенно на месте раны появился отек, после чего Осборн обратился в клинику. В крови исполнителя нашли две инфекции.

Музыкант остается в больнице и принимает антибиотики. Накануне он опубликовал снимок в Instagram, поблагодарив персонал клиники.

"Я не могу дождаться того, чтобы убраться отсюда. Спасибо всем замечательным докторам и медсестрам, которые заботятся обо мне", — написал он.

Оззи Осборн —один из основателей группы Black Sabbath, повлиявшей на становление таких жанров рок-музыки, как хард-рок и хэви-метал. Сейчас музыкант живет в США.