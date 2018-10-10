На выставке в РНБ в Петербурге представят рукописи и письма Тургенева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Выставка "К 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева" открывается в среду в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

"Впервые на экспозиции – творческие рукописи и письма Тургенева, биографические документы, фотопортреты из фондов РНБ. Экспонаты представят классика русской литературы не только как "певца чистой любви", тонкого и лирического, но и напомнят о том, что в свое время его творчество вызывало яростные споры", — отмечается в сообщении библиотеки.

Посетители выставки смогут увидеть письма Тургенева к друзьям и близким – Полине Виардо, Дмитрию Григоровичу, Владимиру Одоевскому, черновые рукописи рассказов из сборника "Записки охотника" и романа "Накануне". В экспозиции также представлено письмо Тургенева императору Александру II о крестьянском вопросе. В разделе, посвященном Литературному фонду и журналу "Современник", расскажут об интересе писателя к социальным вопросам, его участии в литературной и общественной жизни.

Также посетителям покажут материалы, связанные с воплощением произведений Тургенева в кино, театре и музыке. В частности, здесь будут представлены партитуры оперы "Ася" Михаила Ипполитова-Иванова, фантазии "Призраки" Петра Шенка, кадры популярного, но утраченного фильма Владимира Гардина "Дворянское гнездо" (1914 год), либретто оперы Владимира Гайдарова и Ольги Гзовской "Накануне" и другие.

Экспозиция "К 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева" будет открыта до 9 ноября.