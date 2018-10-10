В Севастополе откроется Славянский форум изобразительных искусств

Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото

Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. IХ Международный славянский форум изобразительных искусств "Золотой витязь", который пройдет с 10 октября по 9 декабря, откроется в Севастополе, сообщили в пресс-службе форума.

В рамках форума пройдет 10 выставок в Севастополе, Москве, Луганске, а также Московской и Калининградской областях.

На торжественном открытии форума в Севастополе в Драматическом театре Черноморского флота им. Лавренева будет представлена выставка "Святая Русь" заслуженного художника России Павла Рыженко.

Также в этот вечер в городском Центре культуры и искусств народный артист России Николай Бурляев и Севастопольский симфонический оркестр под руководством Владимира Кима представят музыкально-драматическую композицию "Рождение музыки к фильму "Лермонтов".

В первые два дня в Севастополе, Балаклаве и Херсонесе откроются три выставки, которые будут демонстрироваться до конца ноября.

В четверг в Государственном историко-археологическом музее Херсонес Таврический откроется выставка "Свет фресок Дионисия" фотографа Юрия Холдина, а также состоится демонстрация фильма "Дионисий –путь художника" режиссера Дмитрия Чернецова.

В этот день в Севастополе будет представлена выставка греческого художника Костаса Асимиса "Под покровом Пресвятой Богородицы: жизнь и быт монастырей Афона".

Международный славянский форум изобразительных искусств проводится при участии и поддержке Минкультуры РФ, администраций Севастополя и Светлогорска, Минкультуры ЛНР и Союза кинематографистов России.

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