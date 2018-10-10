В Ростове-на-Дону откроется кинофестиваль Bridge of Arts

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Открытие международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts состоится в Ростове-на-Дону в среду, сообщил РИА Новости представитель организатора мероприятия.

"На церемонии открытия состоится парад звезд по красной дорожке, будет организована различная развлекательная программа, а затем показан фильм открытия фестиваля – "Храбрость" (США, 2018)", — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что церемонию будет вести российский актер и телеведущий Дмитрий Харатьян.

В течение четырех дней в рамках фестиваля пройдут показы кинофильмов, будет организована деловая программа — форумы и круглые столы, а также образовательная программа на базе филиала ВГИК и спортивные мероприятия. Организаторы полагают, что фестиваль в этом году охватит около 20 тысяч человек. Итоги будут подведены 14 октября на церемонии закрытия, которую проведет Марат Башаров.

Bridge of Arts — ежегодный международный фестиваль мотивационного кино и спорта, который проводится в Ростовской области с 2015 года. Он призван популяризировать здоровый и успешный образ жизни, расширить границы международного сотрудничества и навести мосты межкультурного обмена.

В конкурсную программу фестиваля в текущем году вошли 10 фильмов из Италии, Франции, Финляндии, Португалии, США и других стран. Россию представят фильмы Дарьи Шумаковой "Я вернусь" и Алексея Петрухина "Последнее испытание", главные роли в котором сыграли Ирина Купченко, Андрей Мерзликин, Ирина Алферова и Анна Чурина. Жюри конкурса возглавит американский актер Эрик Робертс.

Помимо основного конкурса в программу фестиваля войдут внеконкурсные полнометражные и короткометражные картины. Всего зрителям будет представлено около 80 лент из 30 стран мира, включая специальные секции — индийское, итальянское, российское кино. Кроме того, в связи с объявленным в Ростовской области годом детского спорта в отдельную программу выделены фильмы спортивной тематики, а также семейное и детское кино.