В Ростове-на-Дону откроется кинофестиваль Bridge of Arts

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Открытие международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts состоится в Ростове-на-Дону в среду, сообщил РИА Новости представитель организатора мероприятия.
В течение четырех дней в рамках фестиваля пройдут показы кинофильмов, будет организована деловая программа — форумы и круглые столы, а также образовательная программа на базе филиала ВГИК и спортивные мероприятия. Организаторы полагают, что фестиваль в этом году охватит около 20 тысяч человек. Итоги будут подведены 14 октября на церемонии закрытия, которую проведет Марат Башаров.
Bridge of Arts — ежегодный международный фестиваль мотивационного кино и спорта, который проводится в Ростовской области с 2015 года. Он призван популяризировать здоровый и успешный образ жизни, расширить границы международного сотрудничества и навести мосты межкультурного обмена.
Помимо основного конкурса в программу фестиваля войдут внеконкурсные полнометражные и короткометражные картины. Всего зрителям будет представлено около 80 лент из 30 стран мира, включая специальные секции — индийское, итальянское, российское кино. Кроме того, в связи с объявленным в Ростовской области годом детского спорта в отдельную программу выделены фильмы спортивной тематики, а также семейное и детское кино.