Ипать абанать: на каком русском языке говорили до реформы 1918 года

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ровно сто лет назад в России утвердили новые правила орфографии. Реформа была направлена на то, чтобы сделать письменный русский язык более логичным и простым. Многие орфографические нормы, существовавшие до 1918 года, не подкреплялись устной речью. В ходе реформы язык, в частности, избавился от непроизносимых букв и окончаний. Проверьте по карточкам РИА Новости, сможете ли вы догадаться, как читались и что значили некоторые слова.