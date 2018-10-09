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Культура

Мединский надеется на успешный прокат мультфильма "Гофманиада"

(обновлено: 21:23 09.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фотоМинистр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский надеется, что анимационный фильм "Гофманиада", который создавался на студии "Союзмультфильм" около 17 лет, найдет своего зрителя.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Международная премьера фильма "Гофманиада" режиссера Станислава Соколова состоялась зимой в рамках Берлинале. Картина является уникальным образцом кукольной анимации, который войдет в историю кино, сообщала ранее пресс-служба "Союзмультфильма".

"Я очень рад видеть здесь детей Юлианы Слащевой — это значит, что фильм очень хороший. Поздравляю всех. Самый большой мультипликационный долгострой в российской истории, фильм, который делался 17 лет, наконец выходит на экраны, и, мы надеемся, найдёт своего зрителя. У компании "Дисней" есть талант прокатывать такое кино — необычное авторское специфическое — очень хорошо", — сказал Мединский на премьеры картины в кинотеатре "Иллюзион".

Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева подчеркнула, что студия находится на новом этапе своего существования, создаёт много проектов, но она не могла двигаться дальше, не завершив этот мультфильм.

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"Гофманиада" — эта та самая страница, которую мы сможем перевернуть и сказать, что та самая талантливейшая команда, которая почти 17 лет работала над ним, делала это не зря. Мы очень ценим этот труд", — отметила Слащева.

Она призвала первых зрителей отнестись к картине как к настоящему произведению искусства. "Тогда вы получите то удовольствие, на которое мы рассчитываем", — добавила она.

Каждая кукла для "Гофманиады" создавалась вручную по эскизам известного художника Михаила Шемякина, рисункам самого Станислава Соколова и Елены Ливановой.

Свои голоса героям подарили актеры Владимир Кошевой, Михаил Ширвиндт, Алексей Петренко, для которого эта роль стала последней (он ушел из жизни в 2017 году), Павел Любимцев, актрисы Анна Артамонова и Наталия Фиссон. Фильм выходит в прокат 11 октября.

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