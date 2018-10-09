Мединский надеется на успешный прокат мультфильма "Гофманиада"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский надеется, что анимационный фильм "Гофманиада", который создавался на студии "Союзмультфильм" около 17 лет, найдет своего зрителя.

Международная премьера фильма "Гофманиада" режиссера Станислава Соколова состоялась зимой в рамках Берлинале. Картина является уникальным образцом кукольной анимации, который войдет в историю кино, сообщала ранее пресс-служба "Союзмультфильма".

"Я очень рад видеть здесь детей Юлианы Слащевой — это значит, что фильм очень хороший. Поздравляю всех. Самый большой мультипликационный долгострой в российской истории, фильм, который делался 17 лет, наконец выходит на экраны, и, мы надеемся, найдёт своего зрителя. У компании "Дисней" есть талант прокатывать такое кино — необычное авторское специфическое — очень хорошо", — сказал Мединский на премьеры картины в кинотеатре "Иллюзион".

Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева подчеркнула, что студия находится на новом этапе своего существования, создаёт много проектов, но она не могла двигаться дальше, не завершив этот мультфильм.

"Гофманиада" — эта та самая страница, которую мы сможем перевернуть и сказать, что та самая талантливейшая команда, которая почти 17 лет работала над ним, делала это не зря. Мы очень ценим этот труд", — отметила Слащева.

Она призвала первых зрителей отнестись к картине как к настоящему произведению искусства. "Тогда вы получите то удовольствие, на которое мы рассчитываем", — добавила она.

Каждая кукла для "Гофманиады" создавалась вручную по эскизам известного художника Михаила Шемякина, рисункам самого Станислава Соколова и Елены Ливановой.

Свои голоса героям подарили актеры Владимир Кошевой, Михаил Ширвиндт, Алексей Петренко, для которого эта роль стала последней (он ушел из жизни в 2017 году), Павел Любимцев, актрисы Анна Артамонова и Наталия Фиссон. Фильм выходит в прокат 11 октября.