В Союзе театральных деятелей прокомментировали ситуацию с "Золотой маской"

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ народный артист России Александр Калягин на фоне выхода Минкультуры РФ из состава оргкомитета премии "Золотая маска" заявил РИА Новости, что он не против новой премии, но не надо создавать ее как альтернативу.

Ранее в понедельник Минкультуры РФ заявило о выходе из состава оргкомитета "Золотой маски", поскольку фактически ведомство не влияет на функционирование премии. Режиссер театра и кино Андрей Кончаловский после этого выразил мнение, что в России должна существовать государственная театральная премия.

"Прежде всего, хочу сказать, что я не против, а рад, что может возникнуть новая премия… Как говорят, много денег не бывает, так и много премий не бывает. Не вижу ничего плохого, что кто-то из коллег будет поощрен новой премией. Дай бог, порадуемся за него, поздравим и сделаем это вполне искренне", — сказал Калягин.

"Но у меня вызывает сомнительное обоснование – для чего? Создавать новую премию как альтернативу, но в чем ее альтернативность. Любая премия – это поощрение: сегодня выделили одного, завтра – другого", — считает он.

Калягин добавил, что не понимает, почему всегда надо выступать против, почему обязательно надо противопоставлять одно другому.

"И когда Андрей Кончаловский, мною уважаемый и любимый, объясняет необходимость создания альтернативной премии тем, что "решения "Золотой маски" иногда носят односторонний характер", то, вроде, можно согласиться — иногда, именно иногда, так случается. Но любое экспертное мнение никогда не может быть абсолютно объективным. Уверен, что не избежать этого и в работе новой премии", — подчеркнул Калягин.

Что касается сомнения в том, что "Золотая маска" не выезжает за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, то Калягин удивлен, потому что эксперты в течение всего года совершают по пять поездок в месяц по всей России, бывают в крупных и самых маленьких городах. Например, в 2018 году эксперты премии побывали в 97 городах России.

"Меня волнует, что поднялась волна – кто-то выступает против, кто-то за. Но друзья, у нас столько нерешенных, труднейших проблем. Разве это главная? Дорогие друзья театра! Не надо Год театра начинать с такого нездорового возбуждения. Сейчас нам надо объединяться, стремиться действовать созидательно, революции несут только разрушение. То, что мы делаем, не измерить ни в киловаттах, ни в тоннах, ни в премиях, ни в чем-то другом. Наш продукт во все века трогал людские сердца", — подчеркнул Калягин.

"Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.