Церетели представил Мединскому обновленный музей-мастерскую в Переделкино

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент Российской академии художеств Зураб Церетели показал министру культуры РФ Владимиру Мединскому обновленную экспозицию выставочного пространства его музея-мастерской в подмосковном поселке Переделкино.

Творческое пространство в Переделкино было открыто в 2016 году, оно представляет собой сад скульптур и одновременно творческую лабораторию Церетели. На территории музея-мастерской выставлены рельефы, композиционные группы, скульптурные портреты, фрагменты мозаичных панно.

"Сегодня мы находимся в музее, созданном в прямом смысле руками Зураба Константиновича. Богатая экспозиция представлена и библейскими сюжетами, и макетами многих памятников, установленных по всей стране и в разных странах мира", — сказал Мединский журналистам.

Он отметил, что памятник мушкетерам, модель которого представлена в саду скульптур, установлен во Франции, а памятник Иоанну Павлу II расположен у парижского собора Нотр-Дам. "Также здесь можно увидеть наброски и начатые произведения, то есть, весь творческий путь изнутри", — добавил Мединский.

"Это мое детище. Я буду и добавлять скульптуры, и менять экспозицию. Когда я не в академии, я нахожусь здесь. Воздух, история этого места очень помогает работать (скульптор приобрел дом более 20 лет назад у жены у французского авангардиста Фернана Леже – ред.)", — сказал Церетели.

Скульптор отметил, что вход в музей для всех бесплатный. "Как я могу брать деньги? Ни в коем случае", — сказал он.