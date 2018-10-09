Мединский рад вниманию международных критиков к фильму "Собибор"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, что ему приятно внимание международных критиков к фильму "Собибор".

Картина Константина Хабенского "Собибор" вошла в число 87 претендентов на "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке", сообщили организаторы премии в понедельник. Как сообщалось ранее, идея фильма принадлежит министру культуры. Фильм основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

"Я рад. Конечно, это приятно. Я рад успеху любого российского фильма. Даже на тех премиях, значение которых не стоит переоценивать. В любом случае внимание международных критиков, экспертов к нашему, тем более это такой сложный фильм, сложная проблематика, это хорошо", — сказал Мединский журналистам.

"Я думаю, особенно приятно Константину Хабенскому, который впервые попробовал себя в роли режиссера", — добавил он.

В числе претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" вошли также белорусская картина "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук, украинская лента "Донбасс" Сергея Лозницы, фильм китайского актер и режиссера Цзян Вэня "Hidden Man" и другие.

Названия пяти картин, которые войдут в число номинантов премии "Оскар", станут известны 22 января, награду вручат 24 февраля на 91-й церемонии "Оскар".