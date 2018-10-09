Кибовский представил коллективу театра "Практика" нового худрука

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Театр "Практика" начинает сезон в непростой ситуации после кончины своего худрука Дмитрия Брусникина, но главное сейчас — продолжить вектор движения в искусстве, которому он посвятил свою жизнь, считает глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Дмитрий Брусникин скончался 9 августа, ему было 60 лет. В октябре стало известно, что театр "Практика" возглавит режиссер и педагог, профессор Марина Брусникина. Александр Кибовский во вторник представил коллективу театра нового художественного руководителя.

"Театр "Практика" начинает сезон в непростой ситуации. Казалось, все у нас было готово к началу новой жизни театра во главе с Дмитрием Брусникиным, но произошла трагедия, пережить которую сегодня трудно. Но главное то, что необходимо сделать в память о Дмитрии Владимировиче, — это продолжить те задумки, те наработки и тот вектор движения в искусстве, которому посвятил свою жизнь Дмитрий Брусникин", — сказал Кибовский.

Он также пожелал удачи труппе, пообещал поддержку департамента и выразил уверенность, что театр "Практика" будет работать на самом высоком уровне, как и все московские театры.

Более 25 лет Брусникин преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ: особую известность получил его курс 2015 года, именовавшийся "Мастерская Дмитрия Брусникина". Выпускники в полном составе стали резидентами московского экспериментального театра "Практика". С мая этого года Брусникин исполнял обязанности директора театра, 8 августа он был назначен худруком учреждения, а пост директора занял Борис Мездрич.