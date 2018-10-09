Худрук "Практики" прокомментировала ситуацию с премией "Золотая маска"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина, комментируя дискуссию вокруг премии "Золотая маска", заявила, что считает странным делить театральные премии на государственные и негосударственные.

Минкультуры РФ в понедельник заявило о выходе из состава оргкомитета "Золотой маски", поскольку фактически ведомство не влияет на функционирование премии. Режиссер театра и кино Андрей Кончаловский после этого выразил мнение, что решения "Золотой маски" иногда носят "очень односторонний характер, поддерживающий достаточно сомнительную эстетику". По его мнению, в России должна существовать государственная театральная премия.

"Премий может быть много, но я не очень хорошо понимаю формулировку, когда говорится, что эта премия не нужна, потому что государство не может на нее влиять, а нужна премия, на которую государство будет иметь влияние. Но это как-то совсем убивает веру в то, что у нас существует независимое свободное творчество. Так что делить премии на государственные и негосударственные — это как-то странно", — сказала Марина Брусникина РИА Новости.

Она отметила, что "Золотая маска" — это прекрасная премия, "которая в течение многих лет делает очень много для русского театра, она помогает небольшим и очень маленьким театральным коллективам". "Там очень мощно поставлена работа, а уж обиды, всякие претензии – это дело второе", — добавила Брусникина.